Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате мира

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Биатлонистки сборной Германии победили в эстафете на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Немецкие биатлонистки финишировали за 1 час 11 минут 16,6 секунды, допустив девять промахов на восьми огневых рубежах.

Серебряные медали достались команде Украины. Спортсменки отстали на 6,4 секунды и допустили 4 промаха. На третьем месте оказалась сборная Франции. Французские биатлонистки отстали от немок на 8,1 секунду и допустили семь промахов.

Сборная России заняла десятую строчку. За россиянок выступали Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Спортсменки отстали от победительниц на 2 минуты 15,5 секунды. Кроме того, они допустили 8 промахов и пробежали 1 штрафной круг.

На последний этап при передаче эстафеты россиянки шли на четвертом месте с отставанием от лидера на 27,6 секунды. Но падение Татьяны Акимовой, когда она сломала палку и повредила винтовку, лишили россиянок надежды на медали.

18 февраля пройдет мужская эстафета. Чемпионат мира закончится 19 февраля масс-стартами.