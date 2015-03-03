13 марта в Москве стартует чемпионат мира по шорт-треку

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

13 марта в столице стартует чемпионат мира по шорт-треку. За победу поборются сильнейшие спортсмены более чем из 40 стран мира, в том числе шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, сообщает пресс-служба спорткомплекса "Крылатское".

Первенство стартует в 11.00 в ледовом дворце "Крылатское". Оно продлится три дня, в ходе которых будет разыграны медали в беге на различные дистанции, а также в эстафете.

Ранее M24.ru сообщало, что соревнования пройдут во дворце "Мегаспорт". Однако впоследствии организаторы отказались от этой идеи, поскольку дворец спорта не оборудован для проведения состязаний по шорт-треку.

По словам президента Союза конькобежцев России Александра Кравцова, в ходе чемпионата будут проводиться встречи спортсменов с болельщиками, лотереи и различные акции, направленные на увеличение популярности шорт-трека.

Отметим, что на Олимпиаде в Сочи российские спортсмены завоевали три золотые медали. Две из них завоевал в индивидуальных соревнованиях Виктор Ан, а еще одну - российский эстафетный квартет.