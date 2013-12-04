В Бразилии представили официальный мяч ЧМ по футболу 2014 года

Фото: fifa.com

В Бразилии состоялась церемония представления официального мяча Чемпионата мира по футболу 2014 года. Снаряд получил название "Бразука".

Мяч украсили полосками золотого, зеленого и синего цвета, которые символизируют наручные браслеты, приносящие удачу своему обладателю. Эти украшения очень популярны в Бразилии.

"Бразука" является усовершенствованной копией мячей, которыми играли на чемпионате Европы-2012 и Кубке конфедерации 2013 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Название для мяча было выбрано в ходе всенародного голосования в Бразилии. За избранный вариант проголосовали более трех четвертей участников. Слово "Бразука" - одобрительное название соотечественников в Бразилии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года. Его примут 12 бразильских городов.