26 февраля 2017, 15:20

Информатор WADA Степанова не сдала нормативы для участия в зимнем ЧЕ

Фото: Zuma/ТАСС/Andreas L Eriksson

Выступающая в качестве нейтральной спортсменки бегунья Юлия Степанова не прошла квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, сообщает ТАСС. Спортсменка не сумела выполнить отборочный норматив.

Претендентки должны были с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года выполнить отборочные нормативы. В беге на 800 метров спортсменка превысила порог на одну секунду. Она пробежала дистанцию за две минуты, пять секунд вместо двух минут и четырех секунд. Дистанцию 400 метров Степанова преодолела за 57,18 секунды вместо 54-х.

Юлия Степанова и ее муж стали главными действующими лицами фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое по итогам документальной картины приступило к расследованию.

В результате все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были отстранены от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

За участие в документальном фильме МОК выделил грант на тренировки Степановой, а ее мужа Виталия назначили на должность консультанта МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защите спортсменов.

Участие Степановой в допинговом скандале вызвало общественное возмущение. В связи с этим, в конце января спортсменка заявила, что не намерена возвращаться в Россию.

