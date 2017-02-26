Информатор WADA Степанова не сдала нормативы для участия в зимнем ЧЕ

Фото: Zuma/ТАСС/Andreas L Eriksson
Выступающая в качестве нейтральной спортсменки бегунья Юлия Степанова не прошла квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, сообщает ТАСС. Спортсменка не сумела выполнить отборочный норматив.
Претендентки должны были с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года выполнить отборочные нормативы. В беге на 800 метров спортсменка превысила порог на одну секунду. Она пробежала дистанцию за две минуты, пять секунд вместо двух минут и четырех секунд. Дистанцию 400 метров Степанова преодолела за 57,18 секунды вместо 54-х.
В результате все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были отстранены от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
За участие в документальном фильме МОК выделил грант на тренировки Степановой, а ее мужа Виталия назначили на должность консультанта МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защите спортсменов.
Участие Степановой в допинговом скандале вызвало общественное возмущение. В связи с этим, в конце января спортсменка заявила, что не намерена возвращаться в Россию.