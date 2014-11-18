Представлен официальный талисман Евро-2016 по футболу

Фото: twitter.com/EURO2016

В официальном твиттере Евро-2016 представлен талисман чемпионата Европы по футболу, финальная часть которого пройдет во Франции.

Символом Евро-2016 стал мальчик в синей футболке национальной сборной Франции. Имя талисмана пока не называется.

[html]

[/html]Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.

Сборная России в рамках отборочного турнира к Евро-2016 выступает в группе G. После четырех туров в активе подопечных Фабио Капелло пять очков. Команда занимает третье место в группе, уступая австрийцам (10 очков) и шведам (6).

По регламенту, в финальную стадию турнира напрямую выйдут по две команды из каждой группы, а также одна сборная из числа финишировавших третьими, которая имеет наилучшие показатели в поединках с первой, второй, четвертой и пятой командами своей группы. Оставшиеся восемь сборных, которые займут третьи места, сыграют стыковые матчи.