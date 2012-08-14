В скверах Москвы появились новые диваны и пешеходные дорожки

ИТАР-ТАСС

Завершился ремонт скверов на Патриарших прудах, у памятника Николаю Чернышевскому и на Кудринской площади.

На территории сквера Патриаршие пруды завершен ремонт пешеходных дорожек. Всего было отремонтировано более 4 тысяч квадратных метров покрытия с верхним слоем из гранитной высевки. Кроме того, на Патриарших появилось 17 дополнительных урн и новая детская площадка с экологическим покрытием на основе резиновой крошки.

Как сообщает пресс-служба Префектуры ЦАО, одновременно завершен ремонт сквера у памятника Чернышевскому. Здесь установлены 6 четырехметровых садово-парковых диванов, а также обновлен асфальт, заменена брусчатка, смонтировано новое ограждение и урны. В сквере появились 6 четырехметровых диванов.

На участке Кудринской площади выполнен капитальный ремонт подпорной стенки и газона.