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14 августа 2012, 15:08

В скверах Москвы появились новые диваны и пешеходные дорожки

цао парки улицы ремонтные работы скверы

ИТАР-ТАСС

Завершился ремонт скверов на Патриарших прудах, у памятника Николаю Чернышевскому и на Кудринской площади.

На территории сквера Патриаршие пруды завершен ремонт пешеходных дорожек. Всего было отремонтировано более 4 тысяч квадратных метров покрытия с верхним слоем из гранитной высевки. Кроме того, на Патриарших появилось 17 дополнительных урн и новая детская площадка с экологическим покрытием на основе резиновой крошки.

Как сообщает пресс-служба Префектуры ЦАО, одновременно завершен ремонт сквера у памятника Чернышевскому. Здесь установлены 6 четырехметровых садово-парковых диванов, а также обновлен асфальт, заменена брусчатка, смонтировано новое ограждение и урны. В сквере появились 6 четырехметровых диванов.

На участке Кудринской площади выполнен капитальный ремонт подпорной стенки и газона.

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