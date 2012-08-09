Тверской бульвар отреставрируют по гравюрам XIX века

ИТАР-ТАСС

Обновленный Тверской бульвар будет максимально приближен к облику, который он имел в XIX веке. Проект благоустройства бульвара был создан по гравюрам и фотографиям 150-200-летней давности.

"Запланированы и выполняются уже ремонт дорожно-тропиночной сети, реконструкция и замена системы наружного освещения, поливочного водопровода. Это все-таки исторический бульвар. И нужно придерживаться исторической планировки и тех материалов, которые были здесь использованы. Просто будет немножко обновлено, укреплено и свежий вид примет", - рассказала ТВЦ старший инженер отдела реконструкции дирекции ЖКХ и благоустройства ЦАО Ольга Лобова.

Так, в память об историческом облике на бульвар вернут тенистые аллеи, а дороги покроют гранитной крошкой. Возле знаменитого дуба, под которым в 1812 году разбили стоянку французские солдаты, установят памятную табличку.

Как обещают власти, реконструкция самой старой и длинной улицы Бульварного кольца будет завершена до 30 октября 2012 года. Территорию бульвара озеленят, высадив на ней 16 деревьев, 1,6 тысяч кустарников и почти 1,5 тысячи квадратных метров цветов. Для ухода за ними будут установлены автоматические системы полива. Также там отремонтируют 16 тысяч квадратных метров дорожек и 1,5 тысячи метров чугунных ограждений.