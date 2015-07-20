28 человек погибли при теракте в турецком Суруче

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

В турецком городе Суруч на границе с Сирией террористка-смертница взорвала кластерную бомбу, сообщает МИА "Россия сегодня". 28 человек погибли, еще 100 получили тяжелые травмы.

Взрыв прогремел в кафе перед культурным центром, где собрались курды, которые планировали отправиться в Сирию для помощи курдским ополченцам в борьбе против "Исламского государства" (террористическая организация, чья деятельность запрещена в России). По предварительным данным, теракт был организован сторонниками этой группировки.

Добавим, что кластерная бомба отличается от обычной большей площадью поражения, ее аналог – авиационная кассетная бомба.

Сведений о россиянах, пострадавших в результате атаки, не поступало – этот регион Турции не считается популярным среди туристов.

В этот же день неизвестный открыл огонь в центре Стамбула и ранил пять человек, сообщает "Интерфакс". Огонь был открыт на одной из центральных улиц города – Истикляль. Один из пострадавших – турист.