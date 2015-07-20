28 человек погибли при теракте в турецком Суруче

Фото: m24.ru/Александр Горностаев
В турецком городе Суруч на границе с Сирией террористка-смертница взорвала кластерную бомбу, сообщает МИА "Россия сегодня". 28 человек погибли, еще 100 получили тяжелые травмы.
Взрыв прогремел в кафе перед культурным центром, где собрались курды, которые планировали отправиться в Сирию для помощи курдским ополченцам в борьбе против "Исламского государства" (террористическая организация, чья деятельность запрещена в России). По предварительным данным, теракт был организован сторонниками этой группировки.
Добавим, что кластерная бомба отличается от обычной большей площадью поражения, ее аналог – авиационная кассетная бомба.
Сведений о россиянах, пострадавших в результате атаки, не поступало – этот регион Турции не считается популярным среди туристов.
В этот же день неизвестный открыл огонь в центре Стамбула и ранил пять человек, сообщает "Интерфакс". Огонь был открыт на одной из центральных улиц города – Истикляль. Один из пострадавших – турист.
Одним из последних терактов ИГ произошел в Тунисе 26 июня на курорте Эль-Кантауи возле города Сус. Местный студент расстрелял в отеле Imperial 40 человек, в основном, туристов из Великобритании. Одной из убитых стала 54-летняя россиянка. В интернете постоянно появляются видеоролики, на которых террористы проводят массовые казни пленных. В "послужном списке" ИГ: казнь похищенных американских журналистов, расстрелы солдат правительственной армии Ирака и сочувствующих им.