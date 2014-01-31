Форма поиска по сайту

31 января 2014, 16:33

Спорт

Боксер Дрозд проведет бой с Уанной 15 марта в Москве

Григорий Дрозд. Фото: ИТАР-ТАСС

Боксер Григорий Дрозд проведет защиту титула чемпиона Европы 15 марта в Москве. Соперником россиянина станет французский спортсмен Жереми Уанна.

Место проведения поединка пока не определено. Бой станет титульным поединком большого боксерского вечера.

Дрозд подчеркнул, что рассматривает грядущую защиту титула, как шаг вперед к завоеванию титула чемпиона мира. "Я готов боксировать за титул чемпиона мира уже в этом году", - заявил Дрозд в ходе пресс-конференции.

Промоутер Андрей Рябинский отметил, что его компания получила несколько предложений по организации чемпионского боя с участием Дрозда. "После 15 марта мы будем открыты для переговоров", - сообщил Рябинский.

Дрозд провел на профессиональном ринге 38 боев, в которых одержал 37 побед и потерпел одно поражение.

