Виталий Кличко пока не намерен завершать спортивную карьеру

Виталий Кличко. Фото: ИТАР-ТАСС

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко не подтвердил информацию о том, что собирается уходить из большого спорта.

Ранее некоторые СМИ процитировали слова, якобы сказанные Виталием Кличко на пресс-конференции в Донецке. По их информации, Кличко заявил, что больше не собирается боксировать, и выступать на ринге будет теперь только его младший брат Владимир.

Однако позднее Кличко-старший лично опроверг эти сведения. "Нахожусь в предвыборном туре по Украине. И приехал в Донецкую область точно не для того, чтобы завершить спортивную карьеру:) Уже немного устал от вопроса: когда же это произойдет? Неоднократно заявлял, что когда приму такое решение, обязательно сообщу об этом на отдельной пресс-конференции", - сообщил он в своем аккаунте в Facebook.

"И сейчас о завершении моей карьеры в спорте речь пока не идет. Извините, если не достаточно акцентировал на этом внимание на пресс-конференции в Донецке, которую цитируют в СМИ", - добавил он чуть позднее.

Напомним, 8 сентября Виталий Кличко одержал победу в своем 47-м бое: в Москве он выиграл техническим нокаутом у немецкого боксера Мануэля Чарра. Таким образом, украинский спортсмен отстоял титул чемпиона мира по версии WBC.

После поединка Виталий Кличко заявил, что теперь сосредоточится на выборах в Верховную Раду. Сейчас боксер является лидером политической партии "УДАР".