Боксер Рой Джонс выйдет на ринг против Тарвера под российским флагом

Рой Джонс. Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Боксер Рой Джонс-младший, недавно получивший российское гражданство, выйдет на ринг против американца Антонио Тарвера под флагом России. Об этом сообщил промоутер Джонса Владимир Хрюнов, передает агентство "Р-Спорт".

Поединок за титул WBA Super в первом тяжелом весе состоится 12 декабря на "ВТБ Арене" в Парке Легенд.

В прошлом боксеры трижды встречались на ринге, дважды верх брал Тарвер, один раз - Джонс.

Напомним, американский боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт в конце сентября.

20 августа Джонс подписал в Ялте прошение о предоставлении ему гражданства. До этого боксер сказал, что собирается связать свою жизнь с деятельностью в России.

После боксера российский паспорт попросил американский боец Джефф Монсон. Спортсмен, который является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, заявил, что уже начал учить русский язык. В планах у бойца – открыть в нашей стране школы по смешанным единоборствам.