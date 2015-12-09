Украинский боксер Глазков получит российский паспорт

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Украинский боксер-супертяжеловес Вячеслав Глазков решил получить российское гражданство, сообщает "Р-Спорт".

"Глазков абсолютно точно решил получить российское гражданство. У него уже есть жилье в России, и в ближайшее время он планирует перевезти всю семью в Краснодар", – рассказал представитель спортсмена Кирилл Пчельников.

По словам Пчельникова, у Глазкова нет никаких "противопоказаний" для получения российского паспорта

Напомним, минувшей ночью IBF лишила британца Тайсона Фьюри чемпионского пояса за отказ от встречи с обязательным претендентом Глазковым. Теперь звание чемпиона мира оспорят уроженец Луганска и американец Чарльз Мартин.

Глазков – бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года. 31-летний боксер одержал за свою карьеру 21 победу и один бой свел вничью.

В ноябре российское гражданство получил бразильский вратарь столичного "Локомотива" Маринато Гильерме. Благодаря этому он сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером,

Российские паспорта в последнее время получили уже несколько титулованных спортсменов. Перед Олимпиадой в Сочи паспорт гражданина России получили шорт-трекист Виктор Ан и сноубордист Виктор Уайлд. Они принесли в копилку сборной пять золотых наград. А в этом году российский паспорт получил знаменитый боксер Рой Джонс-младший.