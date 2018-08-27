Аромасад с природными зонами России появится в Москве

Для людей с ослабленным зрением и слухом в Москве создается специализированный тактильный сад "Шестое чувство". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Там москвичи с ограниченными возможностями здоровья смогут прикоснуться к растениям и ощутить ароматы различных экосистем России.

Фото: vao.mos.ru

Садовую территорию поделили на несколько тематических зон, включая уголки дикой природы и культурного ландшафта: "Злаковые травы", "Природа России", "Альпийская горка", "Луговые цветы", "Огород" и "Аптекарский огород".

Юных посетителей привлечет лабиринт и настоящий огород. Здесь высадят всеми любимые садовые ягоды – землянику и клубнику. На грядках будут расти кабачки, патиссоны, декоративные тыквы и лук, базилик, ревень.

Огород также наполнят лекарственными растениями: анисом полевым, душицей обыкновенной, любистоком лекарственным, мелиссой лекарственной, мятой перечной, ромашкой. Людям старшего поколения расскажут о полезных свойствах трав, а еще у них будет возможность прикоснуться к растениям и подышать их ароматами.

После огорода посетители попадут в лес с соснами и елями, можжевельниками и туями, а также лесными ягодами: черникой, брусникой, голубикой.

В зоне каменистого ручья высадят ирисы, камнеломки, овсянницы, бруннеры, тимьян ползучий, очиток видный, резуху выбегающую. Здесь посадят также ели, пихты, можжевельники и сосны.

Совершить виртуальное путешествие по природным зонам России и узнать об основных садово-огородных культурах, возделываемых в нашей стране, дети смогут с помощью аудиогида. А в специальном модуле они прикоснутся к настоящим мхам и лишайникам, вдохнут ароматы кедра и степной полыни.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здесь посадят многолетние и однолетние растения: кровохлебку лекарственную, молинию голубую, мордовник, овсяницу, осоку, синеголовник, пижму, череду, клевер, котовник Фассена. Клумбы украсят колеусы, бегонии, физалис, цинерарии,виолы, астры, целозии гребенчатые.

В саду будут расти селекционные розы, лилии, сирень и душистые черемухи, пионы. Аромасад спроектирован таким образом, что весь сезон – с мая по октябрь – его непрерывно наполняют ароматы цветов и кустарников. Для удобного контакта с растениями, композиции приподнимут на высоту от 30 до 50 сантиметров, а по периметру дорожек сделают перила-поручни. По всему парку установят тактильные таблички с описанием высаженных растений и воссозданных природных зон.



Кроме того, осенью рядом с парком откроется ресурсный центр некоммерческих организаций района Рязанский Юго-Восточного административного округа. По словам Петра Бирюкова, в Москве создаются центры для работы различных некоммерческих организаций, например, общества многодетных семей, граждан с ограниченными физическими возможностями или ветеранские организации.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Решение о создании таких центров принял Сергей Собянин. Департамент капитального ремонта взял на себя обязанность по созданию 22 ресурсных центров, восемь уже сделали", – сообщил заммэра Москвы.

В Рязанском районе в здании ресурсного центра площадью три тысячи квадратных метров созданы офисные помещения, актовые залы. Люди с ограниченными возможностями легко попадут в любое помещение центра – для них построены пандусы и лифты. Здесь также оборудовали противопожарные комнаты, в которых посетители центра смогут укрыться от огня и дыма, чтобы дождаться приезда пожарных.

"В здании предусмотрены специальные помещения на случай возникновения пожарных явлений. Сюда могут войти люди с ограниченными возможностями, закрыться и поджидать оказания помощи, спасения в течение часа. Мы продумали все до мелочей, чтобы людям было удобно работать", – отметил Петр Бирюков.

Он также подчеркнул, что помещения в ресурсных центрах будет содержать город.