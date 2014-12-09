В городе планируют открыть 100 бесплатных общественных туалетов

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Московские власти планируют создать альтернативу "золотым туалетам", рассказал M24.ru источник в объединенном экономическом и имущественно-земельном комплексе. По его словам, город сейчас разрабатывает конкурсную документацию на размещение 100 уличных туалетных модулей. Предполагается, что новые туалеты будут бесплатными для москвичей.

По словам собеседника M24.ru, на сегодняшний день инвестор, поставляющий "золотые туалеты", несет убытки и не справляется с установкой клозетов. К тому же, "золотые туалеты" не очень популярны у горожан из-за сложной системы оплаты - даже для разового посещения надо покупать карточку, отметил он.

"Город готов взять сто точек на обеспечение, - отметил собеседник M24.ru. - Мы хотим провести тендер на выбор обслуживающей модули компании. Сами туалеты будут бесплатными для горожан".

Золотые туалеты В начале 2013 года Москва В начале 2013 года Москва провела аукцион на размещение современных туалетных модулей с отоплением и горячей водой. Конкурс выиграли ООО "Комхоз-Сервис" и ООО "СТ Консалтинг". Они арендовали для размещения туалетов 10 тысяч кв. метров на 10 лет за 400 млн рублей. Всего в городе должно было появиться 1,2 тысячи туалетных кабин золотистого цвета. Стоимость каждой из них составила 3,5 млн рублей. Разовое посещение золотого туалета стоит 40 рублей. По многоразовой карточке каждый визит обойдется в стандартные для общественных кабинок 30 рублей. На сегодняшний день установкой туалетов занимается только "СТ Консалтинг", осенью компания также предложила установить в Москве туалеты-буфеты - кабинки, совмещенные с вендинговыми автоматами и кафе.





Представитель "СТ Консалтинг" Егор Евдокимов пояснил, что пока установлено только 400 туалетов из необходимых 1,2 тысяч. "Мы продолжаем устанавливать туалетные модули, но зачастую они просто стоят без дела, так как город не может оперативно подключить их к коммуникациям", - отметил он. Евдокимов сказал, что пока не слышал о новых идеях города по поводу общественных туалетов.

В столице планируют открыть 100 бесплатных общественных туалетов

Эксперт сайта Туалет.ру Владимир Приоров назвал разумным решением установку туалетов за счет города. "В первую очередь туалеты нужны возле станций метро за пределами Садового кольца", - отметил Приоров.

По его словам, окупаются только пластиковые туалеты. Одна кабина стоит, как минимум, 1,5 млн рублей, так что 100 туалетов может обойтись городу в 150 млн рублей. "Что касается стационарных золотых туалетов, то они могут окупиться минимум через 10 лет, тем более, что их поставили в не очень удобных местах", - сказал Приоров. Он отметил, что частное лицо заинтересовано в первую очередь в прибыли: "Город же, финансируя туалеты, сможет лучше контролировать качество обслуживания".

Вице-президент Всемирной туалетной ассоциации Владимир Моксунов считает, что Москве нужно порядка 1 тысячи клозетов. "Но надо провести комплексное исследование, сколько времени в среднем человек проводит в общественном туалете, сколько посетителей проходит через один туалет. Надо устанавливать туалеты-ресурсы, в которых отходы жизнедеятельности не сливаются за городом в отстойники, а собираются и в дальнейшем используются в топливе, удобрениях. Стоят такие объекты не дороже обычных – 1,5-2 млн рублей", - сказал Моксунов.

Марина Курганская, София Сарджвеладзе, Майя Соерова