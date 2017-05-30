Певица Ариана Гранде даст благотворительный концерт в Манчестере

Фото: DPA/ТАСС/Kento Nara/Geisler-Fotopress
Американская певица Ариана Гранде выступит на благотворительном концерте 4 июня в Манчестере. Выручка от мероприятия будет направлена пострадавшим и семьям жертв теракта, произошедшего 22 мая.
Исполнительница опубликовала афишу концерта One love Manchester на своей странице в Twitter. Шоу пройдет на стадионе Emirates Old Trafford.
30 мая 2017 г.
Ранее агентство AFP сообщило, что на мероприятии ожидаются выступления Джастина Бибера и Кэти Перри. Участие также примет британская рок-группа Coldplay.
Исполнителем оказался 23-летний Салман Абеди. Выяснилось, что теракт он планировал около года. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".
Полиция арестовала 16 подозреваемых в причастности к теракту.