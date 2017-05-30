Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 20:21

Певица Ариана Гранде даст благотворительный концерт в Манчестере

Фото: DPA/ТАСС/Kento Nara/Geisler-Fotopress

Американская певица Ариана Гранде выступит на благотворительном концерте 4 июня в Манчестере. Выручка от мероприятия будет направлена пострадавшим и семьям жертв теракта, произошедшего 22 мая.

Исполнительница опубликовала афишу концерта One love Manchester на своей странице в Twitter. Шоу пройдет на стадионе Emirates Old Trafford.

Ранее агентство AFP сообщило, что на мероприятии ожидаются выступления Джастина Бибера и Кэти Перри. Участие также примет британская рок-группа Coldplay.

Теракт произошел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами взрыва стали 22 человека, 64 пострадали.

Исполнителем оказался 23-летний Салман Абеди. Выяснилось, что теракт он планировал около года. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Полиция арестовала 16 подозреваемых в причастности к теракту.

благотворительный концерт Манчестер Ариана Гранде жизнь в мире

