В 2014 году году на торгах в столице продали более 57 тысяч лотов

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

По итогам 10 месяцев 2014 года на торгах в столице продали свыше 57 тысяч лотов. Их общая сумма составила 371 миллиард рублей. Об этом глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев доложил Сергею Собянину на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы.

По словам Дегтева, экономия на всех этапах закупочного цикла составила почти 112 миллиардов рублей, а на стадии государственной экспертизы проектов - 39 миллиардов рублей. Кроме того, еще почти 31 миллиард удалось сэкономить за счет снижения цен в ходе торгов. Еще 3,6 миллиарда сэкономили при снижении цен на этапе заключения контракта и 3,4 миллиарда рублей - при взимании штрафов за некачественное выполнение контрактов.

Руководитель департамента по конкурентной политике добавил, что в среднем на один лот в ходе торгов приходится 3,9 заявки, а доля торгов с единственным участником составила 10,3 процента.

Напомним, что с января 2014 года закупки продукции для государственных нужд в столице проходят в соответствии с новым ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Отметим, что на ВДНХ будет работать "Биржа торгов", которая объединит существующие электронные торговые площадки, а также увеличит долю малого и среднего бизнеса в городских закупках.

Изменения в системе госзакупок

Разместится биржа на территории "Информационного города" в павильоне №14. Посетители центра смогут ознакомиться с ключевыми участниками московского рынка электронных торгов, среди которых электронная торговая площадка ММВБ, Единая электронная площадка, Сбербанк-АСТ, а также получить консультации по закупочным процедурам, пройти игровой курс "Школы успешного поставщика" и получить сертификат специалиста в сфере госзакупок от Московского государственного университета управления. Все услуги, которые предлагает "Биржа торгов", бесплатны.

Открытие "Биржи торгов" состоится 10 декабря в рамках II Международной конференции "Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции".

Электронные торговые площадки (ЭТП) - это интернет-ресуры, упрощающие заключение сделок между заказчиками и поставщиками различных товаров и услуг. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение, а поставщики - распространить информацию о своей работе.

Первым в России оператором электронных торгов стала "Единая электронная торговая площадка" (ЕЭТП). Сделки на ней организуются с 2005 года. В 2009 году правительство РФ определило перечень торговых площадок на которых будут размещаться государственные заказы, в который вошли, в том числе, ЕЭТП, торговая площадка ММВБ и Сбербанк-АСТ, дочерняя компания Сбербанка.

В 2013 в Москве запустили Портал поставщиков - площадку для размещения заказов на суммы до ста тысяч рублей, дав малому и среднему бизнесу принять участие в государственных аукционах. На портале можно провести весь процесс заключения договора в электронной форме. К ноябрю 2014 года на сайте зарегистрировались свыше 27 тысяч предпринимателей и заключили 427 тысяч контрактов.

В сентябре Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы переходит на электронные торги в сфере земельно-имущественных отношений, а с апреля 2014 года в режиме электронных аукционов продают городское имущества. В 2015 году электронные торги планируют проводить и по аренде помещений. Он также отметил необходимость рассмотрения технологии исполнения принимаемых властями решений, так как они не всегда эффективно реализуются из-за ряда организационных и правовых проблем. К примеру, очень сложна процедура реализации упрощенного выкупа малым бизнесом арендованной недвижимости.