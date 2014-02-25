Семь компаний получили статус резидента московских технопарков

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти присвоили статус резидента московских технопарков семи организациям, сообщила на заседании правительства заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Организации, получившие статус резидентов, в 2013 году вложили в развитие технопарков порядка 3,5 миллиардов рублей.

Так, резидентами технопарка "Слава" стали ООО "Научно-внедренческое предприятие "Астрафарм", специализирующееся на лекарственных препаратах для животных, ООО "Мовиком", развивающее инновационные проекты в области робототехники, и ООО "Специальное конструкторское бюро "Электрон", разрабатывающее технологии сверхдальнего обнаружения природных стихийных бедствий в Арктике.

Статус резидента технологического парка "Строгино" присвоен ООО "Эр Оптикс", специализирующемуся на разработке и внедрении инновационных технологий в области офтальмохирургии, кардиохирургии и нейрохирургии, ЗАО "Инновационный научно-производственный центр "Пептоген", ведущему научно-исследовательскую деятельность в фармацевтике, и ООО "Диснет", разрабатывающему и производящему физеотерапевтическую аппаратуру.

Новым резидентом техполиса "Москва" стало ООО "Онлайн инфраструктура", которое занимается эксплуатацией и доработкой технологии промышленной автоматизации компаний интернет-торговли. Кроме того, принято решение присвоить ООО "Научно-производственное предприятие "Сапфир" статус управляющей компании технологического парка "Сапфир".

Напомним, что резидентам технополисов, технологических парков и индустриальных парков предоставляются налоговые льготы, а также льготная ставка на аренду площадей.