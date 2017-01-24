Рыбный магнат Виталий Орлов пополнил список долларовых миллиардеров из России

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Агентство Bloomberg включило владельца рыболовецкого холдинга "Норебо" Виталия Орлова в число долларовых миллиардеров. Состояние бизнесмена достигло одного миллиарда долларов, следует из данных рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaire Index.

Увеличить состояние Орлову удалось за счет того, что холдинг не пострадал при введении антироссийских санкций. Экспорт продукции холдинга составляет 60 процентов, но в последнее время из-за эмбарго растет и внутренний спрос.

На холдинг "Норебо" приходится почти 11 процентов от общего улова рыбы в России, который согласно данным Росрыболовства, в 2016 году составил 4,75 миллиона тонн.

В прошлом году Орлов выкупил 33 процента акций компании у своего партнера Магнуса Рота, став, таким образом, единоличным владельцем. В декабре 2016 года под домашний арест был заключен бывший замглавы Госкомрыболовства Александр Тугушев, проходящий по делу о вымогательстве акций "Норебо".