Инвесторам представят 33 жилых помещения в разных районах столицы

Фото: ТАСС/Александр Северкин

20 ноября в Москве пройдет выездная презентация Road show. На ней инвесторам представят 33 жилых помещения, находящихся в хозяйственном ведении ГУП "Моссоцгарантия", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Жилые помещения расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном округах столицы.

Как проходят торги в Москве

Презентация пройдет в 13.00 по адресу: улица Макаренко, дом 4, строение 1. Организатором мероприятия является московский департамент по конкурентной политике.

Напомним, на презентации Road Show 29 октября инвесторам представили три объекта культурного наследия в центре Москвы: усадьбы Сытина, Лепехиных и Эминского, а 30 октября инвесторам представили 13 земельных участков и 39 кинотеатров, выставленных на аукцион.