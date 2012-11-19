В Москве упрощен порядок установки платежных терминалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные департаменты подписали совместный приказ, упрощающий процедуру установки платежных терминалов по оказанию услуг и продаже товаров.

Теперь для установки аппаратов в государственных учреждениях организациям и индивидуальным предпринимателям достаточно заключить типовой договор возмездного пользования. Размер платы определяется в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Максима Решетникова, документ позволит сделать оплату услуг более комфортной для москвичей, а собранные средства пойдут на материально-техническое обеспечение госучреждений и повышение производительности труда.

По мнению экспертов, упрощение процедуры также будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в столице.