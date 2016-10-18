"Москва онлайн" покажет награждение лучших менеджеров страны

25 октября в театре "Русская песня" состоится торжественная церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров". По традиции премия присуждается лауреатам одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ". Гостей вечера ждут концертная программа и поздравления от известных бизнесменов и политиков.
В этом году награду получат лауреаты по 11 основным и 4 специальным номинациям, включая:
- высший руководитель;
- финансовый директор;
- коммерческий директор;
- директор по маркетингу;
- директор по персоналу;
- ИТ-директор;
- директор по общественным и корпоративным связям;
- директор по отношениям с органами власти;
- директор по корпоративному управлению;
- директор по логистике;
- директор по правовым вопросам;
- специальная номинация "Лучший независимый директор";
- специальная номинация "За заслуги в деле управленческого образования";
- специальная номинация "За продвижение российского бизнеса на международных рынках";
- специальная номинация "За достижения в сфере защиты интеллектуальной собственности".
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 25 октября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.