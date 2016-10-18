Форма поиска по сайту

18 октября 2016, 16:38

"Москва онлайн" покажет награждение лучших менеджеров страны

25 октября в театре "Русская песня" состоится торжественная церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров". По традиции премия присуждается лауреатам одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ". Гостей вечера ждут концертная программа и поздравления от известных бизнесменов и политиков.

В этом году награду получат лауреаты по 11 основным и 4 специальным номинациям, включая:

  • высший руководитель;
  • финансовый директор;
  • коммерческий директор;
  • директор по маркетингу;
  • директор по персоналу;
  • ИТ-директор;
  • директор по общественным и корпоративным связям;
  • директор по отношениям с органами власти;
  • директор по корпоративному управлению;
  • директор по логистике;
  • директор по правовым вопросам;
  • специальная номинация "Лучший независимый директор";
  • специальная номинация "За заслуги в деле управленческого образования";
  • специальная номинация "За продвижение российского бизнеса на международных рынках";
  • специальная номинация "За достижения в сфере защиты интеллектуальной собственности".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 25 октября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

