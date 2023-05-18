"Обязывать недопустимо": названа альтернатива ресторанному сбору в пользу СВО

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает взимать с гостей баров, ресторанов и ночных клубов сбор в 1% от суммы счета. По задумке авторов документа, вырученные средства пойдут на поддержку участников СВО, а также их семей. Рассказываем подробности и разбираемся, могут ли принять такое нововведение.



"Создаст положительный эффект"

Депутаты от фракции КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев подготовили законопроект, который устанавливает для достигших 18-летия гостей ресторанов сбор в 1% от суммы счета. Также он будет взиматься с посетителей ночных клубов и баров. Соответствующий проект закона парламентарии внесли в Госдуму.

В документе указано, что сумма ресторанного сбора не включается в стоимость услуг заведения. Вырученные средства будут перечисляться в федеральный бюджет, а затем – в государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".





из пояснительной записки к законопроекту Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Матвеев уточнил, что точки фастфуда и кафе не подпадают под действие законопроекта. "Это достаточно распространенное место для досуга. И чтобы не вызвало никаких волнений среди граждан, мы решили ограничиться только ночными клубами, барами и ресторанами", – сказал депутат.

В своем телеграм-канале он подчеркнул, что концепция ресторанного сбора является не только материальной, но и моральной, поскольку разрыв "между страной, которая воюет и которая отдыхает, огромен". Вместе с тем против такого нововведения высказался президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

"Написано, что это развлечение, но удовлетворение физиологических потребностей – это развлечение? Если так стоит вопрос, то давайте тогда увеличим и процент с проезда на общественном транспорте", – заявил он.



Нет необходимости?

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 назвала избыточным введение в РФ ресторанного сбора.

"Объективно в такой мере нет необходимости. Да, понять инициаторов можно, но, на мой взгляд, лучше поступать так, как сказал президент: у нас создан фонд для поддержки военнослужащих, членов их семей, который решает необходимые задачи", – сказала парламентарий.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Подобная мера так или иначе повлияет на кошельки россиян. Люди часто едят в ресторанах и барах. Я бы поддержала, если бы предложили поставить благотворительные коробки для сборов, и уверена, что люди бы стали помогать... Но это не значит, что помощь нужно возводить в ранг законодательной инициативы.

Парламентарий добавила, что граждане, которые поддерживают СВО, помогают сами. В частности, собирают гуманитарную помощь. "Обязывать людей недопустимо", – подчеркнула она.

Помимо того, по мнению Бессараб, подобная мера негативно скажется на работе ресторанного бизнеса, и так пострадавшего в период пандемии. Предприниматели только недавно стали приходить в себя, подытожила депутат.

