Законопроект о ресторанных сборах на СВО не коснется шаурмы

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Кафе и точки фастфуда не попадают под законопроект о ресторанных сборах на СВО. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на одного из авторов инициативы, депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева.

"Мы решили отказаться от кафе как объекта сбора, поскольку это достаточно распространенное место для досуга. И чтобы не вызвало никаких волнений среди граждан, мы решили ограничиться только ночными клубами, барами и ресторанами", – пояснил парламентарий.

Также Матвеев подчеркнул, что это не налог, а сбор, который контролируется по аналогии с курортным сбором.

Ранее в ГД внесли законопроект о сборе в размере 1% от суммы счета с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов. По задумке авторов, средства должны будут поступать в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", при этом они не будут облагаться банковскими комиссиями.

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов, в свою очередь, инициировали сбор с миллионеров дополнительных 2% налогов на помощь мобилизованным и их семьям. Письмо с инициативой они направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

До этого думские депутаты в ходе сессии одобрили инициативу о статусе ветерана боевых действий для тех, кто участвовал в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 12 мая 2014 года. Во время пленарного заседания парламентарии также утвердили поправки о предоставлении статуса ветерана тем, кто заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации.