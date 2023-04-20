Госдума одобрила закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Фото: Минобороны РФ

Думские депутаты в ходе сессии одобрили инициативу о статусе ветерана боевых действий для тех, кто участвовал в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 12 мая 2014 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, статус ветерана и инвалида боевых действий будет присваиваться тем, кто принимал участие в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР.

Во время пленарного заседания парламентарии также утвердили поправки о предоставлении статуса ветерана тем, кто заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации.

Помимо этого, Госдума одобрила поправки о статусе инвалида боевых действий для указанных лиц. Речь идет о случае, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.

Ранее стало известно, что российское правительство одобрило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

Речь идет о россиянах, которые вступили в добровольческие формирования и выполняли возложенные ВС РФ задачи в ходе спецоперации. Документ ветеран сможет получить через комиссариаты субъектов России по месту постановки добровольца на учет или по месту жительства.