15:15Общество
Госдума одобрила закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Фото: Минобороны РФ
Думские депутаты в ходе сессии одобрили инициативу о статусе ветерана боевых действий для тех, кто участвовал в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 12 мая 2014 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно проекту, статус ветерана и инвалида боевых действий будет присваиваться тем, кто принимал участие в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР.
Во время пленарного заседания парламентарии также утвердили поправки о предоставлении статуса ветерана тем, кто заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации.
Помимо этого, Госдума одобрила поправки о статусе инвалида боевых действий для указанных лиц. Речь идет о случае, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.
Ранее стало известно, что российское правительство одобрило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.
Речь идет о россиянах, которые вступили в добровольческие формирования и выполняли возложенные ВС РФ задачи в ходе спецоперации. Документ ветеран сможет получить через комиссариаты субъектов России по месту постановки добровольца на учет или по месту жительства.
Кабмин готовит новые решения по социальной поддержке участников СВО
Читайте также