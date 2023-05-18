Депутат Бессараб оценила идею о ресторанном сборе в поддержку участников СВО

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Введение ресторанного сбора в поддержку СВО избыточно. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Объективно в такой мере нет необходимости. Да, понять инициаторов можно, но, на мой взгляд, лучше поступать так, как сказал президент: у нас создан фонд для поддержки военнослужащих, членов их семей, который решает необходимые задачи", – отметила парламентарий.

Бессараб заявила, что подобная мера отразится на финансовом состоянии россиян, так как люди часто едят в барах и ресторанах.

"Я бы поддержала, если бы предложили поставить благотворительные коробки для сборов, и уверена, что люди бы стали помогать. <...> Но это не значит, что помощь нужно возводить в ранг законодательной инициативы", – заявила она.

По словам Бессараб, тех, кто разделяет цели спецоперации, помогает самостоятельно, принуждать к этому не нужно. Также инициатива негативно отразится на работе ресторанного бизнеса, который и так пострадал во время пандемии, считает депутат. Она подытожила, что сборы станут дополнительной нагрузкой, а предприниматели только начали приходить в себя.

Не оценил законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников СВО и президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров. По его мнению, рестораторы и так платят налоги, а многие уже помогают мобилизованным и добровольцам. Об этом сообщает "Радио 1".

"Написано, что это развлечение, но удовлетворение физиологических потребностей – это развлечение? Если так стоит вопрос, то давайте тогда увеличим и процент с проезда на общественном транспорте", – сказал Бухаров.

Также ресторатор предложил напомнить представителям партии КПРФ, которые выступили с данной инициативой, о работе Владимира Ленина 1919 года "Великий почин". В ней он говорит об освобождении людей от домашней готовки и создании общественный столовых.

Законопроект о сборе в размере 1% от суммы счета с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов подготовил думский депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. По его словам, подобная наценка не является обременительной, так как она меньше классических чаевых.

Позже Матвеев уточнил, что указанный законопроект не коснется кафе и точек фастфуда. Он добавил, что авторы проекта решили ограничиться только ночными клубами, барами и ресторанами.