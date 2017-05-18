Польша требует оштрафовать "Газпром"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк требует от Еврокомиссии обязать "Газпром" выплатить штраф в пользу Евросоюза, передает РИА Новости.

Возняк считает, что нарушения, которые допустил "Газпром", серьезно навредили газовому рынку Центральной Европы и требует, чтобы компания снизила максимальный объем газа в контрактном правиле "бери или плати".

Дело о нарушении антимонопольного законодательства "Газпромом" возбудили еще пять лет назад – в 2012 году, когда компанию обвинили в препятствовании трансграничной продаже газа и несправедливых ценах.

Чтобы уладить ситуацию, "Газпром" согласился пойти на уступки и предложил привязать цену газа для Польши, Болгарии, Эстонии, Литвы и Латвии к бенчмаркам, которые используются в оценке состояния рынка в стране. Вместе с тем, компания заявила о готовности исключить запрет трансграничной продажи из контрактов.

Такой вариант был одобрен Еврокомиссией – сейчас она изучает реакцию газового рынка на такие предложения. По результатам оценки, если большинство стран останется удовлетворено такими решениями, то дело будет закрыто. Если нет, предложение будет отклонено, а самой компании грозит штраф.