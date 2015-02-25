В библиотеках Зеленограда выдают бесплатные электронные книги

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Во всех библиотеках Зеленограда начали выдавать бесплатные электронные книги из библиотеки лицензионных е-изданий ЛитРес. Закачать книжку можно на любой гаджет: планшет, смартфон или ридер, сообщает пресс-служба префектуры Зеленограда.

Книги выдаются на две недели, а затем автоматически возвращаются в библиотеку. Чтобы воспользоваться услугой, нужно просто обратиться к библиотекарю.

Отметим, что ресурс ЛитРес содержит более 750 тысяч электронных книг на русском и иностранных языках, включая и популярные литературные новинки.

Как рассказала M24.ru PR-менеджер ЛитРес Алена Агапиева, у электронной библиотеки есть проект "ЛитРес:Библиотека", который существует с 2013 года. В его рамках библиотеки закупают электронные книги, формируя тем самым свой фонд.

"На данный момент к проекту подключено уже более 1000 государственных библиотек. Помимо этого, ЛитРес занимается различными социальными проектами для продвижения чтения: в 2014 году был запущен "Читающий транспорт". Смысл в том, что пассажиры получают бесплатный доступ к книгам, как к классике, так и к бестселлерам", - отметила Агапиева.

Напомним, в Министерстве культуры подготовили законопроект о создании Национальной электронной библиотеки, сообщил ранее замминистра культуры Григорий Ивлиев.

Доступ к электронной библиотеке будет бесплатный и неограниченный, но все авторские права будут соблюдены. "Мы подготовили закон о Национальной электронной библиотеке. Он прошел общественные слушания, и в ближайшее время мы внесем этот документ", - отметил Ивлиев.

Он также добавил, что права на многие книги стоят дорого, но деньги на них будут выделяться из бюджета. "Для нас доступ к знанию первичен, а онлайн-доступ со всей страны необходим для развития России", - пояснил Григорий Ивлиев.

Предполагается, что к национальной библиотеке также подключать архивы и музейную деятельность. Кроме того, будет обеспечен доступ к малотиражным изданиям научных центров и вузов. Ивлиев рассказал, что через несколько лет министерство будет готово оцифровать любое издание, которое будет у ученых и студентов.

Ранее M24.ru сообщало, что Правительство РФ к середине февраля должно одобрить законопроект об обязательных электронных копиях для всех новых печатных изданий, которые выходят в свет и попадают в библиотеки. На оцифровку библиотечного фонда в этом году в бюджете заложено более 100 млн рублей. В первую очередь, процедуру сканирования должны будут пройти древние рукописи, а также особое внимание будет уделено книжному фонду пострадавшей от пожара Фундаментальной библиотеке ИНИОН РАН.