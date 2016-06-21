Полицейские собаки помогли раскрыть почти 46 тысяч преступлений в 2015 году

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кинологические подразделения МВД России помогли раскрыть почти 46 тысяч преступлений в РФ за 2015 год, сообщает пресс-центр МВД. Сегодня, 21 июня, они отмечают 107 лет со дня своего образования.

Всего при участии специалистов-кинологов со служебными собаками за год раскрыто 45 926 преступлений. Из незаконного оборота изъято 561,7 килограмма наркотических веществ растительного происхождения и 106,2 килограмма синтетических.

Помимо этого, с помощью кинологов с собаками было обнаружено 227,9 килограмма взрывчатых веществ, 379 взрывных устройств и более 63 тысяч единиц боеприпасов. За год служебные собаки МВД участвовали в более чем 335 тысячах выездов для проверки подозрительных предметов и обследования объектов на антитеррористическую защищенность.

Первый в России питомник полицейских сыскных собак открылся в Санкт-Петербурге 21 июня 1909 года. Затем на его базе создали школу дрессировщиков.

В настоящее время в МВД России работают 328 кинологических групп и 179 центров кинологической службы. Они состоят из более чем 12 тысяч служебных собак различных пород. Больше всего среди них немецких, бельгийских, восточно-европейских овчарок, лабрадор-ретриверов.