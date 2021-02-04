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В Госдуме оценили предложение Минцифры не считать геолокацию тайной связи

Больше не тайна. Зачем хотят рассекретить геолокацию телефонов россиян
безопасность технологии

Минцифры РФ разработало законопроект, по которому данные о геолокации мобильного телефона перестанут быть тайной. Предполагается, что это облегчит поиски пропавших людей, поскольку сейчас координаты не всегда могут быстро передать оперативникам. Разбираемся, существуют ли риски, сопряженные с таким нововведением.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телефон под контролем

Сегодня тайна связи в России – гарантированное право каждого гражданина. Любые ограничения на нее возможны только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Попадающие под тайну связи сведения запрещено передавать третьим лицам, в том числе правоохранителям, без решения суда. То есть прямой доступ к информации имеется только у отправителя и получателя либо же у их уполномоченных представителей.

Минцифры РФ предлагает несколько пересмотреть эту ситуацию. В частности, вывести из-под тайны данные о геолокации мобильных телефонов россиян. Такое новшество планируют внести в закон "О связи". В нем появится пункт, по которому информацию о местоположении человека оперативникам можно будет получать без судебного решения.

При этом в ведомстве поспешили успокоить: законопроект все еще напрямую запрещает передавать содержание сообщений и разговоров без постановления суда или согласия абонента. Кроме того, в Минцифры уточнили, что сведения о геолокации будут предоставляться только с оборудования операторов связи.

В ведомстве также объяснили, зачем нужны такие новшества. По словам замглавы Минцифры Олега Иванова, каждый год в стране теряются десятки тысяч людей, для поиска которых используют ресурсы федеральных органов, общественных организаций и операторов связи.

В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы.
Олег Иванов
замглавы Минцифры РФ

Вместе с тем Иванов подчеркнул, что законопроект не нарушает закон о персональных данных, поскольку координаты местоположения не относятся к их числу. Документ уже направлен на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы. Затем его представят на общественное обсуждение.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спасти тысячи жизней

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Москвой 24 тему поиска пропавших людей при помощи отслеживания геолокации назвал актуальной.

Я считаю, что в рамках действительно профессиональной служебной необходимости, когда речь идет о жизни, здоровье, эта мера может способствовать спасению людей, потому что технические средства действительно позволяют очень быстро и точно определить местоположение объекта, если, конечно, устройство с собой.
Сергей Боярский
депутат Госдумы

Парламентарий также напомнил, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта, связанные с поиском людей.

"Один говорит о том, что родители несовершеннолетних, обратившиеся в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка, могут предоставить возможность в рамках оперативно-разыскной деятельности незамедлительно запросить данные геолокации телефона ребенка. Другой законопроект несколько расширяет такие возможности, в том числе для поиска взрослых, пожилых людей", – добавил Боярский.

Руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов также уверен, что предложение Минцифры поспособствует спасению жизней людей. По его словам, за 2020 год в России погибли 976 человек, у которых при себе были включенные мобильные телефоны.

"Это только то, что мы знаем как "Лиза Алерт", а мы знаем примерно о 15–18% всех пропавших по стране. Соответственно, в целом это порядка 5,5 тысячи жизней в год по стране – это очень много", – объяснил Леонов.

Минцифры предложило не считать геолокацию тайной связи

"С приватностью все плохо"

Однако, несмотря на понятные мотивы и актуальность темы, возникает вопрос, касающийся безопасности данных и возможных злоупотреблений, сказал Боярский.

В любом случае это должно быть абсолютно взвешенное и защищенное решение, такая информация должна быть доступна исключительно в рамках оперативно-разыскной деятельности, чтобы лица, получившие к ней доступ, несли ответственность за сохранение тайны этой информации, использовали ее только по назначению.
Сергей Боярский
депутат Госдумы

Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с Москвой 24 также заявил, что у инициативы есть свои подводные камни. По словам специалиста, возможны утечки данных.

"Надо констатировать, что с нашей приватностью сейчас все плохо: еженедельные скандалы о массовых утечках баз, мы все уже стали свидетелями огромного количества пиратских баз и пиратских каналов с такими данными. Существуют всякие частные агентства, которые за небольшую плату такие справки выдают о других людях, хотя это нарушение закона", – рассуждает Масалович.

По его мнению, для защиты данных россиян "нужны целенаправленные и грамотные действия", которые привели бы к появлению каких-то мер, норм закона. В случае их нарушения необходимо, чтобы ответственное за это лицо публично понесло наказание, продолжает эксперт. Сегодня таких случаев, чтобы кто-то поплатился за то, что произошла утечка данных, нет, полагает он.

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