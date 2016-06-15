20 российских болельщиков выдворят из Франции

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

20 задержанных в Марселе российских болельщиков будут выдворены из Франции в ближайшее время, сообщил МИА "Россия сегодня" генконсул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

По его словам, из числа пассажиров задержанного накануне во Франции автобуса освобождены девять россиян.

"Только что были освобождены девять человек. Двадцать человек будут депортированы из страны в ближайшее время. По трем болельщикам трибунал завтра примет решение – либо их выдворят с территории, либо отпустят", – сказал Сергей Молчанов.

После матча Россия – Англия, который прошел в Марселе 11 июня, три десятка болельщиков прорвались в английский сектор и устроили потасовки. УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 тысяч евро, а также условно дисквалифицировал сборную России до конца чемпионата Европы.

Помимо этого, утром 14 июня французский спецназ блокировал автобус с организованными группами российских фанатов, которые ехали Лилль на матч национальной сборной и командой Словакии. В автобусе находились 43 человека. Всех их доставили в Марсель, где решался вопрос о выдворении из страны.