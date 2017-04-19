Теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей беременности

Фото: ТАСС/PA Photos/Matt Crossick

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что ждет ребенка, сообщает Sports Illustrated.

Фото с округлившимся животом спортсменка разместила в сервисе Snapchat, добавив подпись "20 недель".

В 2016 году Уильямс обручилась с основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном.

Теннисистка является рекордсменкой Открытой эры по числу титулов на турнирах Большого шлема. Она не появлялась на официальных турнирах после победы на Открытом чемпионате Австралии, где одержала победу над старшей сестрой Винус.