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08 декабря 2014, 13:36

Национальная платежная система заработает в РФ 15 декабря

банковские карты банки платежные системы НСПК

Фото: M24.ru

Национальная система платежных карт (НСПК) заработает 15 декабря, ее протестируют в восьми банках, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава НСПК Владимир Комлев.

По его словам, в пилотном проекте участвуют "Росбанк", "Альфа-банк", "Уральский банк реконструкции и развития", "Газпромбанк", СМП, Банк Россия и другие.

Напомним, 5 мая 2014 года Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт. Новая система создавалась в форме ОАО, где 100% акций принадлежат Банку России. Закон также вводит понятия "национально значимая платежная система" и "иностранная платежная система".

По новому закону зарубежные платежные системы обязаны ежеквартально вносить на специальный счет в Банке России обеспечительные взносы в размере 25% от среднедневного оборота.

Вопрос создания национальной системы возник после введения в марте санкций со стороны США против Банка России, что привело к отказу Visa и MasterCard обслуживать его карты. В ответ Банк России объявил, что будет работать только на внутрироссийском рынке и только с рублями, а Владимир Путин распорядился создать национальную платежную систему.

На такие изменения Visa и MasterCard отреагировали по-разному. MasterCard заявил, что останется в России и будет адаптироваться под новые правила, но Visa пока с такими условиями не согласна.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная платежная система появится в России к концу 2015 года.

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