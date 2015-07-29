Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В "Связном Банке" с 29 июля нельзя будет пополнить банковские вклады, открытые в банке. Это временное ограничение, которое вводится по предписанию Банка России, сообщает пресс-служба "Связного".

Когда возможность пополнять вклады возобновится, пока неизвестно. При этом функция пополнения карточных счетов работает доступна в обычном режиме.

Напомним, с 16 апреля Центробанк на шесть месяцев ограничил банку "Связной" прием вкладов от физических лиц, а также открытие новых счетов. По этой причине для клиентов банка будут недоступны следующие услуги: оформление новых карт Связного Банка в ЦМС "Связной"; открытие новых и пополнение ранее открытых вкладов (в том числе линейки SAFE), а также их автоматическая пролонгация", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пополнение карточных счетов, погашение кредитов, оплата покупок и услуг пластиковыми картами и другие подобные операции доступны в обычном режиме.

Как уточнялось, предписание ЦБ связано с нарушением банком норматива достаточности капитала, который на 1 апреля составил 9,19 процента (при минимальном уровне 10 процентов).

По данным ЦБ на 1 марта, объем срочных вкладов "Связного" составлял 22,8 миллиарда рублей. В банке наблюдается заметный отток вкладов, в результате чего банк был вынужден ввести лимиты на снятие наличных с карт. За полгода отток средств со срочных вкладов составил почти 20 миллиарда рублей.