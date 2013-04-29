Вкладчики кипрских банков смогут вывезти из страны 3000 евро наличными

Московские вкладчики кипрских банков получили послабление. Центробанк островного государства увеличил размеры возможных операций. Частным лицам теперь позволят вывезти из страны 3000 евро наличными, сообщает телеканал "Москва 24".

Сумма перевода между счетами местных банков увеличена до десяти тысяч евро, а перевести на счет за границу можно 5000 евро. При этом по-прежнему в банкоматах нельзя снять более 300 евро в день, запрещены обналичивание чеков и открытие новых банковских счетов.

Ранее тем, кто потерял деньги на Кипре, пообещали упростить процедуру получения гражданства. Такие экстренные меры принимают власти страны, чтобы удержать иностранных инвесторов.

Напомним, 15 марта банки Кипра приостановили все операции. В результате оказались заблокированы 2 миллиарда долларов российских вкладчиков.

Власти государства хотели списать почти 10% со всех крупных депозитов, тем самым пополнив бюджет страны. Таковы были условия финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда, без которой Кипру грозил бы дефолт.

В ночь на 25 марта Совет министров финансов стран еврозоны снял угрозу дефолта на Кипре.