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Жизнь в мире

23 августа 2012, 16:59

Цена золота на мировом рынке выросла благодаря Китаю

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ИТАР-ТАСС

Цена золота на мировом рынке достигла максимума с начала мая 2012 года. Его стоимость выросла до отметки в $1645 за унцию. В дальнейшем цена драгоценного металла может вырасти до двух тысяч долларов.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Reuters, в течение 22 августа стоимость золота достигала $1644,8 за унцию. За последнюю неделю этот металл подорожал почти на 3%. Уверенный рост цен продемонстрировали и другие драгоценные металлы. Серебро за неделю подорожало на 7% (до $29,64 за унцию), платина — на 10% (до $1524,5 за унцию), а палладий — на 11% (до $632,5 за унцию).

Такие изменения произошли после того, как Народный банк Китая расширил возможности для обратного выкупа ценных бумаг почти на $36 миллиардов. Это было сделано для того, чтобы поддержать национальную финансовую политику. Чтобы избежать вследствие этого финансовые потери, на мировом рынке начали скупать твердую валюту, то есть металлы. Это и привело к повышению цен на них.

Как отмечает аналитик компании "ТКБ Капитал" Александр Ковалев, в условиях избыточного денежного предложения и отрицательных реальных процентных ставок золото остается традиционным защитным активом. По мнению экспертов, в случае количественного смягчения Федеральной резервной системы США цена на золото будет стремиться к $2000 за унцию.

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