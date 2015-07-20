Банки Греции возобновили работу

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Отделения банков в Греции возобновили работу после трехнедельного перерыва, передает телеканал "Москва 24".

Контроль движения денег пока сохраняется, поэтому в сутки из банкоматов или банковских касс один человек по-прежнему сможет снять не более 60 евро. Однако с сегодняшнего дня и до 24 июля вкладчикам не обязательно снимать строго эту сумму - например, можно снять сразу 300 евро за пять дней.

При этом с 25 июля до 1 августа и в последующие недели с 1 августа можно снимать уже по 420 евро за неделю. Если клиент банка не успевает, то сумма не переходит на следующую неделю.

Напомним, в начале июля Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Таким образом, на жесткую экономию средств греки не пошли.

Это грозило полномасштабным суверенным дефолтом: внешний долг Греции составляет около 320 миллиардов евро и превышает ее ВВП.

Кризис ударил по Греции: в банкоматах можно снимать не более 60 евро в день с пластиковых карт, а скорость вывода средств из страны достигла 100 миллионов евро в день.

После референдума в отставку ушел министр финансов страны Яннис Варуфакис. На этом настояли международные кредиторы, которые уверяли, что с Варуфакисом невозможно вести переговоры.

13 июля стало известно о том, что на экстренном саммите Евросоюза было достигнуто соглашение с Грецией. Детали сделки пока неизвестны, но стороны достигли соглашения о плане дальнейших действий.