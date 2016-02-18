В юбилейный год Прокофьева "Мелодия" выпустила архивные записи балетов

Фото предоставлено пресс-службой "Мелодии"

В этом месяце фирма "Мелодия" выпускает бокс из девяти дисков, приуроченный к 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Об этом сообщила пресс-служба "Мелодии".

В издание вошли записи балетов "Сказка про шута, семерых шутов перешутившего", "Стальной скок", "Блудный сын", "Ромео и Джульетта", "Золушка", "На Днепре" и "Сказ о каменном цветке". Произведения были в свое время исполнены оркестром Большого театра СССР, Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио, симфоническим оркестром Министерства культуры СССР под управлением Геннадия Рождественского.

Примечательно, что в комплект вошла Вторая сюита из балета "Ромео и Джульетта" в исполнении оркестра Московской филармонии под управлением самого композитора. Это первое ее издание на дисках, до этого момента сюита выходила только на виниле. Пресс-служба "Мелодии" акцентирует внимание на том факте, что это едва ли не единственная сохранившаяся запись Прокофьева-дирижера, осуществленная в 1938 году.

Издание выполнено в виде коробки из твердого картона, девяти диджипаков и буклета в твердом переплете на русском и английском языках.

"Буклет проиллюстрирован фотографиями, предоставленными музейным архивом Большого театра. Подарочный бокс выходит в год 125-летия Прокофьева, но в 2016-м свое 85-летие отметит и Геннадий Рождественский. 24 апреля все содержимое дисков станет доступно в iTunes", – пояснил m24.ru генеральный директор "Мелодии" Андрей Кричевский.

Также Крический поведал о ближайших планах, а именно о приуроченном к Году Шостаковича выпуске пятнадцати симфоний композитора на десяти дисках. "Это тоже архивные записи, представляющие собой срез советского дирижерского искусства. Мы выбрали исполнения восьми дирижеров. Особое место занимает Пятнадцатая симфония в интерпретации Максима Шостаковича". Релиз этого бокса ожидается в апреле, после чего "Мелодия" представит еще одно подарочное издание - на этот раз исполнений Эмиля Гилельса.