Автоконцерны отказываются от участия в ММАС-2014 из-за дорогой аренды

Фото: ИТАР-ТАСС

Вокруг Московского автосалона 2014 года может разгореться скандал. Его потенциальные участники недовольны стоимостью аренды площадок в "Крокус Экспо" - предложенные цены значительно выше, чем в салонах первого класса в Париже и Франкфурте. Один квадратный метр на московской площадке подорожал по сравнению с 2012 годом минимум на 65 процентов — со €110 до €185. А если не заплатить до начала осени, ставка вырастет до €250.

По словам экспертов, у многих производителей расходы на участие в автосалоне не заложены в бюджет этого года, а планируются на следующий. Таким образом, оплатить аренду по начальной ставке для многих из них практически невозможно, пишет "Коммерсантъ".

Кроме роста цен автоконцерны не устраивают и другие условия. Так, организаторы берут дополнительные деньги за проезд экспонатов по территории до выставочного павильона. А на монтаж стендов даются очень сжатые сроки. В итоге стенд на автосалоне в среднем обходится не менее чем в €1 миллион. Для многих компаний такие траты становятся нелогичными, поэтому не исключено, что ряд крупных автоконцернов вообще может отказаться от участия.

На прошлой неделе ситуация обсуждалась членами комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Организаторам Московского автосалона предложили отправить коллективное письмо с подробным изложением претензий. При этом персональные переговоры компаний с "Крокусом" не дали ощутимых результатов, поэтому 13 июня они планируют провести коллективную встречу с администрацией выставочного центра.