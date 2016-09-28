Москвичи не привыкли мыть машины на сервисах самообслуживания – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Московские автолюбители не привыкли мыть машины на сервисах самообслуживания, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" автоэксперт Роман Гуляев.

В столице функционирует свыше 2,5 тысячи автомоек и только 40 из них могут предоставить сервис самообслуживания. При этом места, где можно помыть машину самостоятельно, пользуются популярностью в южных регионах страны, а также в Санкт-Петербурге и Калининграде.

"Мойки самообслуживания слабо доступны в Москве. Кроме того, в столице есть особые требования к мойкам вне зависимости от того, кто занимается машиной: профессионал или сам автовладелец. Требования предъявляются, в частности, к водоотводу и водоочистным сооружениям, что сказывается на бизнесе. При этом в отличие от европейских городов, в столице ценовая разница между ручной и автоматической мойкой ощутима только для крупногабаритных автомобилей. Поэтому многим удобней воспользоваться услугами специалистов", – считает автоэксперт.

"Поскольку при самообслуживании цена зависит от времени пребывания на автомойке, некоторым собственноручный труд может обойтись дороже, чем труд специалиста. Здесь многое зависит от того, насколько быстро и качественно человек способен справиться своими силами", – пояснил Гуляев.

Как пишет РБК, в среднем самостоятельное мытье машины стоит в два-три раза дешевле, чем услуга профессионала, что делает этот вид ухода за автомобилем востребованным в разных регионах страны. Более того, сервисы самообслуживания выгодны для владельцев автомоек, так как в этом случае отпадает нужда в найме мойщиков. Выручка с таких услуг может достигать одного миллиона рублей в месяц.