Для обмана эвакуаторщиков водитель использовал манекен

Фото: m24.ru

Москвич посадил в машину манекен, чтобы ее не увезли на штрафстоянку. Так предприимчивый автовладелец решил обмануть эвакуаторщиков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Mercedes с манекеном внутри обнаружил на Кутузовском проспекте основатель организации "Страна без глупостей" Дмитрий Терновский. Сначала он увидел наклейку "инвалид" на лобовом стекле.

"То, что я увидел потом, вызвало во мне шок, а потом и дикий смех. На заднем сидении сидел человек в кепке и очках. Я довольно долго наблюдал за ним и вдруг понял, что этот человек абсолютно неподвижен. Водитель закрыл машину и ушел", – рассказал Терновский.

Затем мужчина заглянул в машину через лобовое стекло и понял, что на заднем сидении находится наряженный манекен. С улицы кажется, что в машине сидит человек. А эвакуаторщикам запрещается увозить авто с людьми внутри.

Новые правила эвакуации автомобилей

Напомним, в мае эвакуатор увез с Шаболовки авто с двухлетним ребенком в салоне. Инспектор МАДИ обнаружил, что под запрещающим знаком припаркована Honda с тонированными стеклами, и вызвал эвакуатор.

Погрузчик забрал машину и повез на спецстоянку. По дороге водителю поступило сообщение о том, что в машине остался ребенок. Сотрудник АМПП проверил салон и обнаружил там двухлетнего пассажира, которого передал в ОВД. Ребенок более получаса находился в автомобиле. В МАДИ считают, что это "недопустимая халатность со стороны родителей".

Отметим, что эвакуатор не в первый раз увозит авто с человеком в салоне. В 2014 году несколько жителей столицы пытались помешать транспортировке своих автомобилей на штрафстоянку. Автомобилистов, закрывающихся в салоне машин, погруженных на эвакуатор, прозвали "паркменами".

Последний подобный случай произошел в начале апреля: молодой москвич подошел к своей машине, когда она уже была погружена на платформу эвакуатора, после чего забрался в салон и потребовал спустить автомобиль.