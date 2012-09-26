Идут переговоры по слиянию КАМАЗа и МАЗа

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия и Белоруссия ведут переговоры по слиянию двух автозаводов – КАМАЗа и МАЗа для создания одного холдинга "Росбелавто" с единой управляющей компанией.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу "Ростехнологий" Сергея Чемезова, задержка заключения договора была связана с необходимостью переоценки активов предприятий, и единственный вопрос сейчас – примет ли Белоруссия новую оценку КАМАЗа.

Напомним, что подготовка к слиянию двух автопроизводителей началась в 2010 году, а в 2011 была произведена оценка активов: у КАМАЗа – 2 миллиарда долларов, у МАЗа – 1,6 миллиарда.

Российскому производителю перейдет 100% акций белорусского завода, а тому, в свою очередь, миноритарный пакет КАМАЗа в 25%.