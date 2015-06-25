Россия может экспортировать "Газели" и небольшие грузовики – эксперт

Фото: ТАСС

Правительство России обсудит государственную поддержку автомобильного экспорта. Такое предложение высказал владелец группы ГАЗ Олег Дерипаска.

Главный редактор журнала "Тест–драйв" Максим Ракитин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", какие автомобили может экспортировать Россия.

"В первую очередь мы экспортируем автомобили в страны СНГ и некоторые так называемые страны третьего мира – Египет, а также Вьетнам, в котором была разработана программа льготного входа для российских производителей. Планировалась, что Вьетнам будет использоваться как площадка для захвата азиатских рынков. Расширяться можно за счет продажи маленьких грузовиков, таких как "Газель" и небольших малотоннажных машин", – пояснил он.

Эксперт отметил, что для экспорта российским автопроизводителям нужен сильный маркетинг. "У группы ГАЗ хорошая маркетинговая команда. Однако у них сильные конкуренты в секторе недорогих малотоннажных грузовиков, в первую очередь китайские производители", – добавил он.

По словам эксперта, говорить о каком-то прорыве в сфере автоэкспорта можно будет не раньше, чем через три года.

Как пишет "Коммерсантъ", среди предложений группы ГАЗ – расширение программ льготного лизинга и автокредитования на экспорт, субсидирование логистических затрат и разработок экспортных модификаций. Группа ГАЗ также добивается снижения стоимости экспортных кредитов.

Отметим, концерн "АвтоВАЗ" возобновил производство в Тольятти, приостановленное из-за проблем с поставками автокомпонентов. Проблемы с поставщиками у "АвтоВАЗа" начались во второй половине 2014 года в связи с обвалом продаж автомобилей в России. Так, в конце октября на четыре дня предприятие останавливало сборку Lada Kalina и Lada Granta.

Ранее M24.ru сообщало, что по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процентов. Продано было 641,9 тысячи автомобилей против более 1 миллиона за аналогичный период прошлого года.