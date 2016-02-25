Для поездок на машинах каршеринга в утренние часы ввели скидку 50%

На утренние поездки в центр Москвы по системе каршеринг введены скидки

50-процентную скидку ввели на утренние поездки на машинах городского каршеринга. Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, предложение распространяется на тех, кто арендовал машину за Третьим транспортным кольцом и поехал в центр. Половина стоимости поездки вернется пользователю автомобиля в качестве бонусов, которыми можно будет расплатиться за аренду авто в будущем.

"Чтобы получить скидку, клиенту необходимо написать письмо на почту sail@delimobil.ru и сообщить о совершении поездки с шести до 11 утра. Мы проверим это, после чего вернем ему на бонусный счет 50 процентов от стоимости поездки", – рассказал генеральный директор оператора городского каршеринга "Делимобиль" Станислав Грошов.

Деньги поступят в течение суток после обращения пользователя.

Бонусный счет открывается при регистрации клиента. Посмотреть баланс можно в приложении для каршеринга в разделе "Профиль".

Бонусные баллы начисляют за заправку автомобиля и вызов курьера при оформлении договора с оператором городского каршеринга – 390 рублей за доставку документов возвращаются пользователю для оплаты первой поездки.

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату. Каршеринг не привязан к станциям метро, то есть водитель может взять автомобиль в личное пользование в любое время суток, в любой точке города. По разным оценкам, автомобиль для каршеринга заменяет от 8 до 15 личных авто, а это значительно снижает загруженность дорог припаркованными машинами. Минута аренды автомобиля стоит семь рублей. За минуту в режиме "Ожидание", то есть когда машина просто стоит с выключенным двигателем, но ее не может забрать другой пользователь, нужно заплатить полтора рубля. Узнать, где стоит свободный автомобиль, и забронировать его можно на сайте столичного каршеринга или в мобильном приложении "Делимобиль".



В этом месяце в системе поминутной аренды машин появилось 200 новых автомобилей. Таким образом, общий парк вырос до 500 Hyundai Solaris. В конце января в Москве появился и второй оператор городского каршеринга – Car5. Планируется, что до конца года у нового оператора должно быть уже 300 машин, сейчас их всего около 50.