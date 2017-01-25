Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская LADA вошла в топ-20 продаж автомобилей в Европе, сообщает агентство "Автостат".

Продукция отечественного автоконцерна заняла 19-е место – в 2016 году в Европе было продано 274,9 тысячи автомобилей. При этом, LADA опередила Mitsubishi, Suzuki, Honda и Mazda.

В первую тройку по итогам прошлого года в Европе вошли Volkswagen (2,22 миллиона машин), Renault (1,62 миллиона машин) и Ford (1,46 миллиона автомобилей).

В свою очередь, в России выросли продажи автомобилей класса "люкс" . Самой популярной моделью стала Mersedes-Benz Maybach S-Class, продажи которой составили 60 процентов от всего рынка (684 машины) премиальных авто. За ней традиционно расположились Bentley (318 машин) и Rolls-Royce (110 авто).

В 2017 году ожидается рост цен на все новые автомобили. Это связано с тем, что установку системы экстренных вызовов "ЭРА-ГЛОНАСС" во всех легковых и грузовых автомобилях сделали обязательной в России и других странах Евразийского экономического союза. Эксперты отмечают, что такое нововведение полностью закроет рынок подержанных автомобилей, привезенных из-за рубежа – в них такой системе просто неоткуда взяться.