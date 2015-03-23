Водителям не советуют менять зимнюю "резину" до 10 апреля

Гидрометцентр рекомендует оставить зимнюю резину до 10 апреля

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пока не советует автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, это лучше сделать после 10 апреля, когда в столице значительно потеплеет, сообщает телеканал "Москва 24".

"Сейчас снежный покров составляет 7 сантиметров. К концу месяца он сойдет, но в апреле будут осадки, будет мокрый снег", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что несмотря на повышение дневных температур, ночью возможны заморозки.

В марте и апреле дневная положительная температура регулярно сменяется ночными заморозками. В итоге преждевременная замена зимней "резины" на летнюю может повлечь за собой тяжкие последствия.

"Мы считаем, что менять "резину" сейчас – довольно-таки преждевременное решение, надо дождаться, когда ночные температуры достигнут положительных отметок", – добавил инспектор ГИБДД по СВАО Сергей Кубанов.

Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу регламент Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств". Он был принят еще в декабре 2011 года. Документ запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, с декабря по февраль. Шины должны быть установлены на все колеса машины. В летние месяцы запрещено пользоваться автомобилем с зимней шипованной резиной.

Добавим, что московская Госавтоинспекция пока не начала штрафовать водителей, которые ездят на летней резине. Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сообщил M24.ru, что ответственность конкретно за это нарушение пока не прописана. "Она может быть установлена только на федеральном уровне", – подчеркнул он. По словам Ефремова, ГИБДД дожидается введения штрафов.