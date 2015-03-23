Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2015, 13:55

Транспорт

Водителям не советуют менять зимнюю "резину" до 10 апреля

Гидрометцентр рекомендует оставить зимнюю резину до 10 апреля

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пока не советует автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, это лучше сделать после 10 апреля, когда в столице значительно потеплеет, сообщает телеканал "Москва 24".

"Сейчас снежный покров составляет 7 сантиметров. К концу месяца он сойдет, но в апреле будут осадки, будет мокрый снег", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что несмотря на повышение дневных температур, ночью возможны заморозки.

В марте и апреле дневная положительная температура регулярно сменяется ночными заморозками. В итоге преждевременная замена зимней "резины" на летнюю может повлечь за собой тяжкие последствия.

Ссылки по теме


"Мы считаем, что менять "резину" сейчас – довольно-таки преждевременное решение, надо дождаться, когда ночные температуры достигнут положительных отметок", – добавил инспектор ГИБДД по СВАО Сергей Кубанов.

Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу регламент Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств". Он был принят еще в декабре 2011 года. Документ запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, с декабря по февраль. Шины должны быть установлены на все колеса машины. В летние месяцы запрещено пользоваться автомобилем с зимней шипованной резиной.

Добавим, что московская Госавтоинспекция пока не начала штрафовать водителей, которые ездят на летней резине. Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сообщил M24.ru, что ответственность конкретно за это нарушение пока не прописана. "Она может быть установлена только на федеральном уровне", – подчеркнул он. По словам Ефремова, ГИБДД дожидается введения штрафов.

автомобили Гидрометцентр зимняя резина летняя резина

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика