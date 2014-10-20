Госкомпаниям запретят покупать импортные автомобили

Фото: ТАСС/ Митя Алешковский

Правительство запретит госкомпаниям закупать импортные автомобили, продукцию тяжелого машиностроения и металлургии, если у них есть отечественные аналоги, сообщает газета "Коммерсантъ".

Реализована идея будет через директивы представителям государства в советах директоров и изменения корпоративных положений о закупках.

Запрет на покупку коснется тех компаний, в которых доля государства в капитале превышает 50%, однако положение не коснется Государственных унитарных предприятий (ГУП), так как там отсутствует совет директоров. По данным источника газеты, для ГУПов будет создан отдельный механизм.

Документ должен вступить в силу до конца 2014 года. Сначала положение рассмотрит первый вице-премьер Игорь Шувалов, а затем оно будет направлено в Росимущество.

Как считают участники рынка, наиболее сильно запрет может ударить по строительной спецтехнике и поставкам самолетов. Тогда как для металлургии или автопрома эффект вряд ли будет большим. По мнению большинства опрошенных изданием представителей автомобильных компаний, снижение продаж будет незначительным, так как большинство популярных моделей выпускается в России.

Напомним, в сентябре помощник президента России Андрей Белоусов заявлял, что Россия может ограничить импорт автомобилей и некоторых товаров легкой промышленности в рамках второго пакета ответных мер на санкции Запада.

"Это касается, например, завоза автомобилей, прежде всего подержанных автомобилей, это касается некоторых видов товаров легкой промышленности, где мы уже сами можем производить. Не всех, некоторых видов одежды", - сказал он, подчеркнув, что ответ России на санкции должен быть таким, чтобы не навредить, а поддержать отечественных производителей и потребителей.