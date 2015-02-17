Машину москвички повредили упавшие с крыши сосульки

При очистке крыши жилого дома от сосулек был поврежден стоящий внизу автомобиль. ЧП произошло на Аргуновской улице, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам хозяйки машины, за ремонт придется отдать порядка 100 тысяч рублей. У автомобиля разбиты лобовое и заднее стекла, также пострадали крыша и багажник.

Автовладелица отметила, что такое происходит не впервые. Четыре года назад коммунальщики очищали крыши дома от наледи и повредили другой автомобиль, принадлежащий семье. Тогда добиться компенсации от управляющей компании не удалось.

"Я получила отписку, где говорилось, что у нас самоочищающаяся крыша, что нет людей, которые сбрасывают здесь снег, хотя и в прошлый раз, и в этот у меня зафиксированы люди, которые работали на крыше", – говорит пострадавшая автовладелица Лариса Рыхлова.

Она добавила, что соседи просили рабочих подождать, пока хозяева отгонят автомобиль в безопасное место, но те приступили к работе, проигнорировав просьбы.

В свою очередь, коммунальщики уверяют, что со своей стороны сделали все возможное, чтобы обезопасить процесс уборки.

"Нами было принято решение "завесить" в этом месте промышленных альпинистов, чтобы они снимали сосульки вручную и сбрасывали вниз. Наша задача - обезопасить прохожих от падения сосулек. А что пострадала машина, – водитель сам виноват", – пояснил заместитель главного инженера ГБУ "Жилищник" Останкинского района Юрий Кужельный.

Однако юристы уверяют, что согласно правилам содержания многоквартирного дома, управляющая компания обязана обеспечить безопасность как жильцов, так и их имущества. Кроме того, коммунальщики должны накануне предупредить жильцов о работах, установить ограждения, а также оставить на земле дежурного, пока трудятся высотники.

Что делать если на машину упала сосулька

Если вы обнаружили, что машина серьезно пострадала от падения сосульки, нужно вызвать на место происшествия полицейских для того, чтобы они документально засвидетельствовали случившееся. Стоит уточнить, что суд принимает только протоколы, составленные на месте происшествия.

Не лишним будет сделать снимки поврежденного автомобиля, таблички с адресом дома, а также карниза, откуда упала сосулька.

Если машина застрахована по КАСКО, то нужно позвонить в страховую компанию. Приехавший страховой комиссар должен составить необходимые документы, а также сделать снимки, если у вас не было такой возможности. После этого можно потребовать от страховщика возмещения ущерба.

Дополнительным преимуществом в этой ситуации будут свидетели происшествия. От них потребуется подписать протокол и дать небольшие объяснения по поводу случившегося.

На месте происшествия должен присутствовать и представитель управляющей компании. Он должен составить акт, где будут указаны число и место происшествия, данные транспортного средства и его владельца, описание повреждений и объяснение причин случившегося.

После этого нужно произвести оценку ущерба в экспертной организации и подавать в суд по месту нахождения ответчика и требовать возмещения ущерба. Надо также получить заключение и у сотрудников полиции о том, что сосулька упала с крыши и, возможно, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками коммунальной службы. Однако, если возле дома весела табличка с призывом не парковать машины, потому что падают сосульки, то в этом случае отвечать эксплуатирующая организация не будет.

Если сосулька упала на человека

Если сосулька или снег с крыши упали на человека, нужно также вызвать полицию и найти свидетелей случившегося. Полицеские составят протокол, куда внесут показания очевидцев. Если пострадавший получил травмы, то в первую очередь нужно звонить в скорую.

Врач должен зафиксировать все повреждения. Кроме того, во время лечения нужно собирать все справки, например, о посещении травмпункта, копию больничного,а также все рецепты, чеки на покупку нужных лекарств.

На работе пострадавшему нужно взять справку о среднемесячном доходе, а также о том, сколько денег он недополучил, уйдя на больничный.

Все эти документы нужно предъявить в управляющей компании, которая отвечает за дом, откуда упала сосулька. К полицейскому протоколу и медицинским документа нужно приложить претензию с требованием компенсации за причиненный вред здоровью, а также моральный ущерб.

Претензия составляется в двух экземплярах. На том, что остается у пострадавшего представитель организации должен поставить подпись, подтверждающую получение документа. Все документы можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, если согласие по сумме компенсации не достигнуто, обратитесь с иском в суд.