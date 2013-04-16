Почти половина московских автомобилистов перешла на "Евро-4"

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти половина московских автомобилистов использует топливо класса "Евро-4" и выше, говорится на сайте информационного центра правительства Москвы.

"Москва - первая из российских городов - перешла на использование моторного топлива экологического класса "Евро-4" и выше. На сегодняшний день в Москве 44% автомобилей используют топливо "Евро-4" и выше. Для сравнения в 2011 году их было 37%", - заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, в настоящее время в автобусном парке столицы 12 тысяч автобусов использует топливо класса "Евро-5".

Напомним, с 1 января на российских заправках запрещено продавать топливо ниже экологического класса "Евро-3", а Москва окончательно перешла на стандарт "Евро-4".

Как заявил глава городского департамента природопользования и защиты окружающей среды Антон Кульбачевский, переход на "Евро-4" никак не повлияет на стоимость бензина.

Кстати, по мнению замминстра финансов Сергея Шаталова, бензин в России должен стоить на два-три рубля дешевле. Он заявил, что на топливо класса "Евро-4" и "Евро-5" действует льготная ставка акцизов, а нефтяники завышают цену примерно на 10 процентов.

В начале февраля столичные власти сообщили о том, что большинство столичных автозаправочных станций выполнило требования по переходу на новую систему экологических стандартов топлива.

Переход на новые экологические стандарты топлива позволит значительно снизить количество выбросов в атмосферу. Так, по расчетам специалистов, в 3–7 раз уменьшится содержание в воздухе диоксида серы, на 22% - бензапирена, на 9% - твердых загрязняющих веществ