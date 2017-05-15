Форма поиска по сайту

15 мая 2017, 07:45

Транспорт

Toyota собирается через два года выпустить летающий автомобиль

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Terrafugia

Японский автоконцерн Toyota планирует выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года, сообщает РИА Новости.

На разработку летающего автомобиля Toyota собирается потратить 42 миллиона иен (около 370 тысяч долларов) в течение трех лет.

Летающий автомобиль будет построен по принципу беспилотников-дронов и иметь 8 крыльев с четырех сторон. Планируется, что в январе 2019 года на летающем авто впервые прокатится человек, а во время Олимпиады в 2020 году в Токио машина зажжет олимпийский огонь.

Ранее сообщалось, что компания Uber пообещала выпустить летающий автомобиль к 2020 году. По словам представителя корпорации Джеффа Холдена, "городская авиация" – это следующий шаг для Uber. Автомобиль покажут на выставке World Expo-2020 в Дубае, для реализации проекта компания намерена сотрудничать с пятью авиастроительными компаниями.

Летательный аппарат вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок планируют создать и в России. Для этих целей уже выделено три миллиона рублей.

