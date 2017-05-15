Toyota собирается через два года выпустить летающий автомобиль

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Terrafugia

Японский автоконцерн Toyota планирует выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года, сообщает РИА Новости.

На разработку летающего автомобиля Toyota собирается потратить 42 миллиона иен (около 370 тысяч долларов) в течение трех лет.

Летающий автомобиль будет построен по принципу беспилотников-дронов и иметь 8 крыльев с четырех сторон. Планируется, что в январе 2019 года на летающем авто впервые прокатится человек, а во время Олимпиады в 2020 году в Токио машина зажжет олимпийский огонь.