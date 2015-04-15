General Motors может вернуться в Россию через 2-3 года – Минпромторг

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Американский автоконцерн General Motors может вернуться на российский рынок через 2-3 года. Об этом сообщил на конференции в Москве начальник департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга Александр Морозов, передает ТАСС.

"General Motors обещала нам, что она планирует вернуться ориентировочно через два-три года", – сказал Морозов.

По его словам, руководитель российского подразделения GM Сюзанна Веббер не смогла убедить совет директоров General Motors выделить дополнительные средства на компенсацию убытков, которые компания получила в России, в период с 2015 по 2017 год включительно.

Серьезных опасений, что ситуация, произошедшая с GM, повторится с другими автоконцернами, нет, подчеркнул глава департамента.

Он добавил, что в целом автопроизводители сохранили свои инвестиционные планы, несмотря на существующие сегодня риски.

Отметим, что шведский концерт Volvo заявил о планах расконсервировать завод по производству грузовиков в Калуге. Также компания намерена построить сервисные станции в восточных регионах России.

Ранее концерн General Motors заявил о снятии с российского рынка бренда Opel и массовых моделей Chevrolet.

Автопроизводитель приостановил работу завода в Санкт-Петербурге, где производилась сборка Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, Opel Antara и Opel Astra. При этом в компании заявили, что продолжат поставку запчастей и не будут прекращать сервисное обслуживание автомобилей.

Производственные цеха в Санкт-Петербурге были переведены на сокращенный режим работы еще летом 2014 года, когда на российском авторынке наметились неблагоприятные тенденции.

Как рассказал M24.ru старший аналитик инвестиционной финансовой компании "Метрополь" Андрей Рожков, доля GM в продажах авто в России в 2014 году была и так небольшой (около 6%), а в 2015 году снизилась до 3%, поэтому уход компании практически не отразится на продажах.